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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.11.2019 - 15:41, Son Güncelleme:

Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

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Boluspor'un puan kaybına tahammülü yok

Teknik direktör Osman Özköylü: "Bütün konsantrasyonumuzu pazar günü oynayacağımız Menemenspor maçına vereceğiz çünkü artık puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok"

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, 1 Aralık'ta oynayacakları Ekol Göz Menemenspor maçına konsantrasyon sağladıklarını belirterek, artık puan kaybına tahammüllerinin olmadığını bildirdi.

Özköylü, Karaçayır Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Altınordu maçına ilişkin değerlendirmede bulunarak, hakemin verdiği kararların birçok tartışmaya sebep olduğunu savundu.

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Maçın gidişatına etki eden kararların önemine işaret eden Özköylü, "Bunlara hakemlerin dikkat etmesi lazım." dedi.
Özköylü, sahalarında Ekol Göz Menemespor ile oynayacakları maça odaklandıklarını dile getirerek, "Bütün konsantrasyonumuzu pazar günü oynayacağımız Menemenspor maçına vereceğiz çünkü artık puan kaybına kesinlikle tahammülümüz yok. Karşımızda son haftaların formda takımlarından biri var. Kendi sahamızda iyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz zaman her takımı yenebilecek kapasitede ve potansiyelde bir takımız." ifadelerini kullandı.

Takımda dört oyuncunun sakatlığının bulunduğunu aktaran Özköylü, "Oyuncularımızın sakatlığı saha içi organizasyonda bize sıkıntı oluşturuyor. Kadro derinliği çok fazla olan bir takım değiliz. Özellikle kilit oyuncuların, takım içindeki önemli oyuncuların olmayışı bizim adımıza mutlaka birtakım sorunlar doğuruyor. Onlar bizim oyun felsefemizde çok önemli yer teşkil eden kişiler. Menemen maçını kazanmak için mücadele edeceğiz. Oyuncularıma güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bolusporun puan kaybına tahammülü yok

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