Boluspor'dan iki transfer birden

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBoluspor'dan iki transfer birden
GeriFutbol Boluspor'dan iki transfer birden
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
01.02.2019 - 13:02, Son Güncelleme:

Boluspor'dan iki transfer birden

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor'dan iki transfer birden

Boluspor dış transferde iki futbolcuyu renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, Çaykur Rizespor forması giyen Sloven defans oyuncusu 28 yaşındaki Matic Fink ile Sparta Prag forması giyen 28 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Vukadin Vukadinovic ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, "Hep şunu söyledik; Boluspor Kulübü, Türkiye'de ve dünyada itibarı olan bir kulüp. Burada futbol oynayıp giden bütün futbolcular Boluspor'dan övgü ile bahsediyor. Bu Kulüpte oynamış bir Prijovic, Galatasaray'da oynamış Semih Kaya, Vukadin Vukadinovic transferinde yaptığı yorumlarla bu transferde etkili olmuştur. Şampiyon olmayabiliriz ama hiçbir zaman itibarımızından ve dürüstlüğümüzden ödün vermem. Belki taraftarlarımız bizden santrfor bekledi. Biz de bilmediğimiz, inanmadığımız santrafor transferini yapamadık. Bunun en büyük sebebi eski futbolcumuz Rydell Poepon'un gelmek istemesi. Prensipte anlaştık ama maalesef Gazişehir Gaziantep FK üç tane santrfor almasına rağmen bırakmadı. 2 tane santrforumuz var. Özgür Can ve Batuhan. Onlara ben güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Antalyaspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,55
    9434kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Matic Fink ise, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Eskiden tanıdığım bir çok arkadaşım ile burada tekrar birlikte olduk. Boluspor'un ne kadar iyi ve potansiyelli bir kulüp olduğunu biliyorum. Bunu daha önceden de biliyordum. Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımız ve biz hak ettiğimiz yere ulaşacağız" dedi.

Vukadin Vukadinovic, "Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Eski kulübümden Semih Kaya çok iyi bir arkadaşımdır. Gelmeden önce onunla görüştüm. Çok iyi referanslar, çok güzel şeyler duydum. Burada bulunduğum için çok pozitif duygular içerisindeyim. Elimden gelen katkıyı takıma vermek istiyorum. Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bu hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (01.02.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Panathinaikos Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Trabzonspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Doğuş Balbay: "Zor yol beni daha çok motive ediyor"

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Kagawa ilk idmanına çıktı