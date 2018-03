Boluspor'da tek hedef Süper Lig

Kırmızı-beyazlı takımın Brezilyalı oyuncusu Andre Santos, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile oynadıkları ve 6-2 kazandıkları hazırlık maçının kendileri için önemli ve özel olduğunu belirtti.



Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Boluspor ile oynanan maçta Boluspor'a gol attığını anımsatan 35 yaşındaki futbolcu, "Burada da Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da Fenerbahçe'ye gol attım. Bu yüzden anlamı farklı bir maç oldu. Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel. Her maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu maçı da kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.



Andre Santos, söz konusu maçta kalesinde 6 gol gören Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile ilgili şunları kaydetti:



"Volkan çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok büyük bir profesyoneldir. Burada 6 gol yemesi onun iyi futbolculuğu ve profesyonelliğinden hiçbir şey götürmüyor. Onun için hoş bir anı olmadı. Galiba kariyerinde ilk defa 6 gol yemiş oldu. Çok önemli değil. O hala mükemmel bir futbolcu ve çok da iyi arkadaşım."



"Tek amacım tek konsantrasyonum Süper Lig"



Fenerbahçe ile oynadıkları hazırlık karşılaşmasının geride kaldığına dikkati çeken Andre Santos, önlerinde çok daha önemli bir Gaziantepspor maçı olduğuna değindi.



Kendisini hazır hissettiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Sezona belki iyi başlamadım ama devamında geçen sürede eksiklerimi kapattım. Birkaç maç ısrar edilirse ben katkı verebileceğimi düşünüyorum. Daha önce de böyle oldu zaten. Hazırım. Tabii karar hocanın. Oynasam da oynamasam da saha içerisinde ve dışında her zaman bu takımın bir parçasıyım. Hedefim, bu kulübün, başkanın, hocamızın hedefleri ile her zaman aynıdır. Tek amacımız Süper Lig'e yükselmek." ifadelerini kullandı.



"Takımda her şey yolunda"



Fenerbahçe ile oynan hazırlık maçında fileleri havalandıran Burak Asan ise "Volkan ağabey Türkiye'nin en iyi Türk kalecilerinden bir tanesi. Ona böyle güzel gol atmak bana nasip oldu. Çok mutluyum. Hazırlık maçıydı ve biz de üç günlük bir izinden gelmiştik. Ondan sonra böyle bir skor almamız gerçekten iyi oldu. Takımda da her şey yolunda." şeklinde konuştu.



Burak, sahalarında Gaziantepspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Gaziantepspor karşılaşmasını ve diğer maçları kazanarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. İlk hedefim Boluspor'da Süper Lig'e çıkmak. Olursa da Süper Lig'de oynamak isterim." yorumunu yaptı.



Örnek aldığı futbolcuların olduğunu anlatan Burak, oynadığı mevki gereği Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal'ı çok beğendiğini, karakter açısından da onları örnek aldığını sözlerine ekledi.