Boluspor'da sezon hazırlıkları devam ediyor
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarına başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, iki günlük aranın ardından Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yeniden toplandı.
Bolu ekibi, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren bir antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, kuvvet, denge, pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
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