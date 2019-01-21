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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
21.01.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Boluspor'da Karafırtınalar dönemi bitti!

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Boluspor'da Karafırtınalar dönemi bitti!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Necip Çarıkcı, geçen yıl Sait Karafırtınalar ile iki yıllık bir anlaşma yaptıklarını, geçen sezon büyük başarı sağlayarak takımın play-off'a kaldığını hatırlattı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile ilk yarıda büyük bir atak yaptıklarını belirten Çarıkcı, "İlk on maç iyi bir başarı yakaladık. Herkes bu başarının devamını beklerken alınan beraberlik ve mağlubiyetler sonucunda takım içerisinde çözülmelerin başlamasına neden oldu. Takımımız belki maç kazanmış olsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim Sait hocamızla ilgili uzun süreli projelerimiz vardı ama maalesef bunlar futbolun kaderi. Fenerbahçe de aynı kaderi paylaşıyor." şeklinde konuştu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade eden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor maçından sonrada hocamızla konuşarak karşılıklı, iyi niyetle kendimize ve hocamıza Boluspor'un önünün açılması gerektiğini söyledik. Takıma heyecan ve taze kan lazım. Hocamızla en iyi şekilde ayrılmaya karar verdik. Hocamızla işimiz bitmedi, hocamızı Boluspor'da tekrar görmek isteriz. Hocamıza teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra hem Boluspor hem de hocamız başarılı olur."

Boluspor'da 16 ay boyunca gururla görev yaptığını aktaran teknik direktör Sait Karafırtınalar ise, "Kolay bir şey değildi. Başarılı da olduk, çok güzel anılar da geçirdik. Onun için önce başkanıma, personele, teknik heyete, futbolcularıma ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük camia, çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karafırtınalar, ligde 40 maç oynadıklarını anımsatarak, "80 puan almışız ve 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 maç oynamışız ve 6 tanesini kazanmışız, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada. Çok daha güzel şeyler de yapabilirdik ama bazen takıma faydalı olabilmek için hep kalmak değil gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık." yorumunu yaptı. 

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