Boluspor zirveyi zorluyor
Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşan Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Hakemler: Bülent Birincioğlu , Murat Temel , Bersan Duran
Boluspor: Gökhan Değirmenci , Furkan Şeker , Alim Öztürk, Diarra , Umut Meraş , Özgür İleri (Yusuf Emre Gültekin dk. 71 ), Akabueze , Sefa Yılmaz (Santos dk. 86 ?), Guido Koçer (Burak Asan dk. 79 ), Mustafa Durak , Poepon
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, İrfan Başarfan, Melih Okutan, Franco, Santos, Ahmethan Köse, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
İstanbulspor: Okan Koçuk , Mehmet Zeki Çelik , Wellington , Kubilay Aktaş , Tuncer Duhan Aksu , Onur Kolay , Onur Ergün , Eslem Öztürk (Yusuf Serdar Çoban dk. 72 ), Aldin Cajic , Zafer Şensoy (İbrahim Halil Çolak dk. 63 ), Nemanja Kojic (İbrahim Yılmaz dk. 57 )
Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Berber, Muhammed Demirci, Halil Yılmaz, Muhsin Yıldırım, Yusuf Serdar Çoban, Bougouhi, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Goller: (Guido Koçer dk. 1) (Akabueze dk. 6) (Poepon dk. 60) (Boluspor), (Aldin Cajic dk. 3) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Onur Ergün (İstanbulspor), Umut Meraş, Burak Asan (Boluspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Çaykur Rizespor
|31
|26
|60
|2Önceki2
|Ümraniyespor
|31
|15
|57
|3Önceki5
|Boluspor
|32
|22
|56
|4Önceki3
|Ankaragücü
|31
|14
|56
|5Önceki4
|Gazisehir Gaziantep
|31
|26
|53
|6Önceki6
|Altınordu
|32
|11
|52
|7Önceki7
|Elazığspor
|32
|12
|47
|8Önceki8
|Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor
|31
|8
|46
|9Önceki9
|İstanbulspor
|32
|2
|46
|10Önceki10
|Balıkesirspor
|31
|6
|45
|11Önceki12
|Adanaspor
|32
|-8
|43
|12Önceki11
|Giresunspor
|31
|5
|41
|13Önceki14
|Eskişehirspor
|32
|4
|37
|14Önceki13
|Adana Demir
|31
|-3
|37
|15Önceki15
|Denizlispor
|31
|-8
|34
|16Önceki16
|Samsunspor
|31
|-13
|34
|17Önceki17
|Manisaspor
|32
|-43
|15
|18Önceki18
|Gaziantepspor
|32
|-76
|1
Maçtan Dakikalar
1. dakikada İstanbulspor defansının hatasında rakibinden topu çalan Poepon’un şutu direkten döndü. Dönen topu takip eden Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-0
3. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda topla buluşan Aldin Cajic’in şutu ağlara gitti. 1-1
6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Akabueze’nin sert şutu golle sonuçlandı. 2-1
9. dakikada Santos’un cezasahası içine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Poepon’un şutu önce defansa sonra direğe çarptı. Direkten dönen topu kaleci kontrol etti.
60. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1
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