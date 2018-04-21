Boluspor zirveyi zorluyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
21.04.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Boluspor zirveyi zorluyor

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Boluspor zirveyi zorluyor

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşan Boluspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hakemler: Bülent Birincioğlu , Murat Temel , Bersan Duran

Boluspor: Gökhan Değirmenci , Furkan Şeker , Alim Öztürk, Diarra , Umut Meraş , Özgür İleri (Yusuf Emre Gültekin dk. 71 ), Akabueze , Sefa Yılmaz (Santos dk. 86 ?), Guido Koçer (Burak Asan dk. 79 ), Mustafa Durak , Poepon

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, İrfan Başarfan, Melih Okutan, Franco, Santos, Ahmethan Köse, Yusuf Emre Gültekin, Burak Asan, Caner Cavlun

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: Okan Koçuk , Mehmet Zeki Çelik , Wellington , Kubilay Aktaş , Tuncer Duhan Aksu , Onur Kolay , Onur Ergün , Eslem Öztürk (Yusuf Serdar Çoban dk. 72 ), Aldin Cajic , Zafer Şensoy (İbrahim Halil Çolak dk. 63 ), Nemanja Kojic (İbrahim Yılmaz dk. 57 )

Yedekler: Umut Kaya, Oğuzhan Berber, Muhammed Demirci, Halil Yılmaz, Muhsin Yıldırım, Yusuf Serdar Çoban, Bougouhi, İbrahim Halil Çolak, Ali Dere, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: (Guido Koçer dk. 1) (Akabueze dk. 6) (Poepon dk. 60) (Boluspor), (Aldin Cajic dk. 3) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Onur Ergün (İstanbulspor), Umut Meraş, Burak Asan (Boluspor)

PUAN DURUMU
Ptt 1. Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Çaykur Rizespor312660
2Önceki2 Ümraniyespor311557
3Önceki5 Boluspor322256
4Önceki3 Ankaragücü311456
5Önceki4 Gazisehir Gaziantep312653
6Önceki6 Altınordu321152
7Önceki7 Elazığspor321247
8Önceki8 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor31846
9Önceki9 İstanbulspor32246
10Önceki10 Balıkesirspor31645
11Önceki12 Adanaspor32-843
12Önceki11 Giresunspor31541
13Önceki14 Eskişehirspor32437
14Önceki13 Adana Demir31-337
15Önceki15 Denizlispor31-834
16Önceki16 Samsunspor31-1334
17Önceki17 Manisaspor32-4315
18Önceki18 Gaziantepspor32-761
Puan durumu

Boluspor zirveyi zorluyor

Maçtan Dakikalar

1. dakikada İstanbulspor defansının hatasında rakibinden topu çalan Poepon’un şutu direkten döndü. Dönen topu takip eden Guido Koçer topu ağlara gönderdi. 1-0

3. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan pozisyonda topla buluşan Aldin Cajic’in şutu ağlara gitti. 1-1

6. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Akabueze’nin sert şutu golle sonuçlandı. 2-1

9. dakikada Santos’un cezasahası içine gönderdiği pasta topa gelişine vuran Poepon’un şutu önce defansa sonra direğe çarptı. Direkten dönen topu kaleci kontrol etti.

60. dakikada Mustafa Durak’ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-1

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  • 528Rizespor - Giresunspor
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