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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
03.05.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Boluspor, Süper Lig'e odaklandı!

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Boluspor, Süper Lig'e odaklandı!

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, play-off sonucunda Süper Lig'e çıkmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde Denizlispor maçının hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Karafırtınalar, normal sezonun son karşılaşmasında Denizlispor ile mücadele edeceklerini hatırlatarak, oyuncuların takımı ligin sonuna çok güzel getirdiğini, güzel bir sezon olduğunu bildirdi.

Karafırtınalar, Denizlispor maçının kendileri için prestij anlamı taşıdığını ifade ederek, "Başka bir anlamı yok. Play-off öncesinde bir hazırlık olarak düşünüyoruz. Sakat vermeden, kart görmeden, ligi kazasız belasız bitirmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız play-off'larda oynayacağımız maçlarla ilgili. Onun da tarihi henüz belli olmadı. Rakiplere göre taktiksel çalışmalarımız başlayacak." diye konuştu.

Denizlispor maçını yüzde 100 rotasyonla oynayacaklarını aktaran Karafırtınalar, takımda as ya da yedek diye bir kavram bulunmadığını vurguladı. Karafırtınalar, herkesten maksimum derecede fayda sağladıklarını, tüm futbolcularının elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını dile getirerek, bu maçta daha öncekilere göre daha az şans bulanların oynayacağını belirtti.

Play-off'larda karşılaşacakları rakiplerin çok değerli olduğuna değinen Karafırtınalar, "Güçlü ve yüksek maliyetlerle kurulan takımlar. Biz de öyleyiz. Biz onlar içerisinde en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Hayırlısı neyse o olsun. Bütün maçları kazanıp, Süper Lige çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Boluspor, 5 Mayıs Cumartesi günü Bolu Atatürk Stadyumu'nda ligin son karşılaşmasında Denizlispor ile karşılaşacak.

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