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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
28.01.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Boluspor, Orhan Kaynak'la anlaştı!

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Boluspor, Orhan Kaynak'la anlaştı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktör Orhan Kaynak ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak, yöneticiler ve yardımcı antrenörler katıldı.

Törende konuşan Çarıkcı, bir hafta önce teknik direktör Sait Karafırtınalar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlatarak, "Bu süre içerisinde altyapı hocalarımızla Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray maçına, ligde de Tetiş Yapı Elazığspor maçına çıktık. Altyapı hocalarıma teşekkür ediyorum. Bizi iki maçta en iyi şekilde temsil ettiler." diye konuştu.

Çarıkcı, teknik direktör Orhan Kaynak ile görüştüklerini dile getirerek, "Görüşme sonucunda da Orhan Kaynak hocamızla sezon sonuna kadar anlaştık. İnşallah Ümraniyespor maçı ile de bir seriye başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarına da değinen Çarıkcı, transfer konusunda görüşmelerin sürdüğünü, perşembe gününe kadar istenilen transferlerin yapılacağını kaydetti.

Teknik direktör Orhan Kaynak ise sezon sonuna kadar Boluspor'un hedefleri doğrultusunda çalışma yapacağını belirterek, "Bu hedefe ulaşmak tek başına olmuyor. Oyuncularımız ve taraftarlarımızın katkılarıyla bu hedefe ulaşırız. Birlikteliğe önem veren bir ekibiz. Tek başına hiç kimsenin başarılı olamayacağını düşünerek, bunu da oyuncu arkadaşlarımıza hissettirerek, sezon sonunda mutlu sonu görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak, kulübün şartları doğrultusunda ihtiyaç olan yerlere 3 ya da 4 transfer yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi. 

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