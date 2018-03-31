Boluspor işi ilk yarıda bitirdi
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Cemal Alpay, Gökhan Barcın
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, Guido Koçer (Dk. 80 Caner Cavlun), Akabueze, İshak Çakmak, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz, Andre Santos (Dk. 66 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 66 İrfan Başaran), Cengiz Umut Meraş
Gaziantepspor: Musa Emre Yakar, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Ahmet Olğun, Oktay Aydin (Dk. 46 Serhan Yılmaz), Erdal Ahmet Özdemir (Dk. 80 Harun Enes Nural), Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır, Yusuf Erdem (Dk. 63 Mehmet Sait Üzümcü)
Goller: Dk. 1 Akabueze, Dk. 45 Cengiz Umut Meraş (Boluspor)
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