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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.05.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kader maçı!

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Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kader maçı!

Boluspor Hatayspor maçı, Spor Toto 1. Lig'de üst lige çıkacak olan takımların kaderini tayin edecek. Hatayspor'un kaybetmesi halinde bir üst lige çıkmayı garantileyecek olan Gençlerbirliği, Bolu'dan puan kaybı haberini bekleyecek. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Boluspor Hatayspor maçı ile 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını elinde bulunduran Hatayspor, Bolu deplasmanında kazanması halinde bir üst lige doğrudan çıkabilmek için Denizlispor'un son haftalara puan kaybıyla girmesini bekleyecek. Peki, kritik öneme sahip olan Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Hatayspor karşı Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayacak. 3 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Gökmen Baltacı ve Deniz Caner Özaral yardımcılıkları üstlenecek.

Sezonun 32. haftasına en yakın rakibi Abalı Denizlispor'un 4 puan önünde 67 puanla lider giren kırmızı-siyahlı takım, bugün oynanacak Boluspor-Hatayspor karşılaşmasının sonucuna göre Süper Lig'e direkt çıkacak ilk iki takım arasında olmayı garantileyebilir.

Başkent ekibi, 32. hafta mücadelesinde 5 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi verdiği 63 puanlı Abalı Denizlispor'u konuk edecek.

Abalı Denizlispor'un ardından 58 puanla üçüncü basamakta yer alan Hatayspor ise bugün Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 46 puanla 9. sırada play-off'a kalma mücadelesi veren Boluspor'un Hatay ekibinden puan alması durumunda, Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk ekip olacak.

KIRMIZI-SİYAHLILAR KAZANIRSA ŞAMPİYON

Spor Toto 1. Lig'de sezonun şampiyonu 5 Mayıs Pazar günü belli olabilir.

Gençlerbirliği, 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü başkentte oynayacağı Abalı Denizlispor karşılaşmasını kazanması durumunda, sezonun bitimine 2 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Denizli ekibini mağlup etmesi durumunda rakibini 63 puanda tutacak kırmızı-siyahlılar, 70 puana ulaşarak şampiyonluk hedefini gerçekleştirecek.

Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor karşılaşmasının berabere bitmesi durumunda da kırmızı-siyahlı ekip Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.

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