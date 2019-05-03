Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kader maçı!
Boluspor Hatayspor maçı, Spor Toto 1. Lig'de üst lige çıkacak olan takımların kaderini tayin edecek. Hatayspor'un kaybetmesi halinde bir üst lige çıkmayı garantileyecek olan Gençlerbirliği, Bolu'dan puan kaybı haberini bekleyecek. Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Boluspor Hatayspor maçı ile 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Süper Lig'e doğrudan çıkma şansını elinde bulunduran Hatayspor, Bolu deplasmanında kazanması halinde bir üst lige doğrudan çıkabilmek için Denizlispor'un son haftalara puan kaybıyla girmesini bekleyecek. Peki, kritik öneme sahip olan Boluspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BOLUSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto 1. Lig'de Boluspor, Hatayspor karşı Atatürk Stadyumu'nda Hatayspor'u ağırlayacak. 3 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmada Gökmen Baltacı ve Deniz Caner Özaral yardımcılıkları üstlenecek.
Sezonun 32. haftasına en yakın rakibi Abalı Denizlispor'un 4 puan önünde 67 puanla lider giren kırmızı-siyahlı takım, bugün oynanacak Boluspor-Hatayspor karşılaşmasının sonucuna göre Süper Lig'e direkt çıkacak ilk iki takım arasında olmayı garantileyebilir.
Başkent ekibi, 32. hafta mücadelesinde 5 Mayıs Pazar günü Eryaman Stadı'nda şampiyonluk mücadelesi verdiği 63 puanlı Abalı Denizlispor'u konuk edecek.
Abalı Denizlispor'un ardından 58 puanla üçüncü basamakta yer alan Hatayspor ise bugün Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ligde 46 puanla 9. sırada play-off'a kalma mücadelesi veren Boluspor'un Hatay ekibinden puan alması durumunda, Gençlerbirliği Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ilk ekip olacak.
KIRMIZI-SİYAHLILAR KAZANIRSA ŞAMPİYON
Spor Toto 1. Lig'de sezonun şampiyonu 5 Mayıs Pazar günü belli olabilir.
Gençlerbirliği, 32. haftada 5 Mayıs Pazar günü başkentte oynayacağı Abalı Denizlispor karşılaşmasını kazanması durumunda, sezonun bitimine 2 maç kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Denizli ekibini mağlup etmesi durumunda rakibini 63 puanda tutacak kırmızı-siyahlılar, 70 puana ulaşarak şampiyonluk hedefini gerçekleştirecek.
Gençlerbirliği-Abalı Denizlispor karşılaşmasının berabere bitmesi durumunda da kırmızı-siyahlı ekip Süper Lig'e çıkmayı garantileyecek.
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