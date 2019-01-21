Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz hafta Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. Son 16 turunda diğer ilk maçlar tamamlanırken gözler Boluspor Galatasaray maçına çevrildi. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile karşılaşacak. İki takım arasında 15 Ocak'ta oynanması planlanan karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. İşte, Boluspor Galatasaray maçına dair detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile Galatasaray 22 Ocak'ta (yarın) karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele atv'den canlı yayınlanacak.
SON 16 TURUNA NASIL GELDİLER?
Kupaya 5. turdan katılan sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü ile eşleşmiş ve rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
TERİM'İN CEZASI DOLUYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Galatasaray, Boluspor deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-kırmızılılarda uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile Japonya Milli Takımı'yla Asya Kupası'nda bulunan Yuto Nagatomo Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu oyuncuların yanı sıra teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadroda yer almayacak.
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