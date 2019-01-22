Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBoluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?
GeriSpor Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
22.01.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugüne ertelenen Boluspor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda bir üst tur için mücadele edecek olan iki takım, Bolu Atatürk Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Peki, Boluspor Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Boluspor Galatasaray maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 15 Ocak tarihinde oynanması planlanan ancak yoğun kar yağışının müsaade etmediği Boluspor Galatasaray maçı, 22 Ocak Salı günü (bugün) oynanacak. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Boluspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 22 Ocak Salı günü oynanacak olan mücadele, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği karşılaşmada İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yardımcılıkları üstlenecek.

BOLU'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Necip Çarıkcı, geçen yıl Sait Karafırtınalar ile iki yıllık bir anlaşma yaptıklarını, geçen sezon büyük başarı sağlayarak takımın play-off'a kaldığını hatırlattı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile ilk yarıda büyük bir atak yaptıklarını belirten Çarıkcı, "İlk on maç iyi bir başarı yakaladık. Herkes bu başarının devamını beklerken alınan beraberlik ve mağlubiyetler sonucunda takım içerisinde çözülmelerin başlamasına neden oldu. Takımımız belki maç kazanmış olsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim Sait hocamızla ilgili uzun süreli projelerimiz vardı ama maalesef bunlar futbolun kaderi. Fenerbahçe de aynı kaderi paylaşıyor." şeklinde konuştu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade eden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Osmanlıspor maçından sonrada hocamızla konuşarak karşılıklı, iyi niyetle kendimize ve hocamıza Boluspor'un önünün açılması gerektiğini söyledik. Takıma heyecan ve taze kan lazım. Hocamızla en iyi şekilde ayrılmaya karar verdik. Hocamızla işimiz bitmedi, hocamızı Boluspor'da tekrar görmek isteriz. Hocamıza teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra hem Boluspor hem de hocamız başarılı olur."

Boluspor'da 16 ay boyunca gururla görev yaptığını aktaran teknik direktör Sait Karafırtınalar ise, "Kolay bir şey değildi. Başarılı da olduk, çok güzel anılar da geçirdik. Onun için önce başkanıma, personele, teknik heyete, futbolcularıma ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük camia, çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karafırtınalar, ligde 40 maç oynadıklarını anımsatarak, "80 puan almışız ve 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 maç oynamışız ve 6 tanesini kazanmışız, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada. Çok daha güzel şeyler de yapabilirdik ama bazen takıma faydalı olabilmek için hep kalmak değil gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık." yorumunu yaptı.

GALATASARAY'IN BOLUSPOR KADROSU

Galatasaray’ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli."

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Kadroda kimler var?

Aranan sağ bek İspanya'da bulundu!

Ersun Yanal, Koeman'ın gerisinde kaldı!

Bodrumspor'un tarihi maçı!