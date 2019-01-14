Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki mücadeleler başlıyor. Bu kapsamda en çok merak edilen maçlardan biri de Boluspor Galatasaray maçı oldu. Kupa maçına kısa bir süre kala müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Boluspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımın maçı öncesi futlbolseverler, maça dair araştırmalara başladı. İşte, Boluspor Galatasaray maçı hakkında detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın (15 Ocak) Boluspor ile karşılaşacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bu karşılaşma ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı. Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak diğer karşılaşmalar ise şöyle;
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
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