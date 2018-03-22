Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerBoluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
GeriSpor Arena Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
22.03.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Boluspor Fenerbahçe karşılaşması ile iki takımda Milli Takım'ın maç yapacağı hafta olması ve liglere ara verilmesi nedeniyle boş gerçimek istemiyor. Spor severler Boluspor Fenerbahçe maçının canlı yayın bilgilerini ve karşılaşmanın saatini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

İki en son 2014 ve 2009 tarihlerinde gene hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelmişlerdi. Bu karşılaşmalar 5-1 ve 4-0'lık sonuçlarla Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Fenerbahçe milli arada Cuma günü Boluspor’la bir maç oynayacak... Aykut Kocaman’ın genelde yedek kalan oyuncularının performansını görmek istediği bu maçta Valbuena, Giuliano, Fernandao ve Soldado’yu hücum hattında birlikte oynatması bekleniyor..

Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Boluspor Fenerbahçe maçı 23 Mart Cuma akşamı saat 18:00'da başlayacak. Mücadele FB TV'dan canlı olarak yayınlanacak.

Boluspor-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları 35 TL'den Satışa Çıktı
Boluspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak özel maçın biletleri satışa çıktı. Biletler, 35 ile 100 TL arasında değişiyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile oynayacağı özel maçın bilet fiyatlarını açıkladı.

Boluspor kulübünden yapılan açıklamada, Bolu Atatürk Stadyumu'nda 23 Mart Cuma günü saat 18.00'da Fenerbahçe ile oynayacak hazırlık maçının biletlerinin, 21 Mart Çarşamba günü passolig gişesi ve passo.com.tr'den satışa çıkacağı bildirildi.

EN UCUZ BİLET 35 TL

Passolig kartı olmayan taraftarlar için Atatürk Stadyumu passolig gişesinde kağıt bilet satışı yapılacağı belirtilen açıklamada, "Kartı olan taraftarlarımız kartlarına maç bileti satın alabilecek. Bilet satışları Atatürk Stadyumu passolig gişesi ve passo.com.tr'de olacaktır. Numaralı, kapalı, maraton ve kale arkası tribün kombineleri bu maçta geçersizdir. Fenerbahçe taraftarları, kale arkası ve kapalı (A-B Blok) tribünlerine giriş yapabileceklerdir." denildi.

Açıklamada, maçın bilet fiyatlarının numaralı 100, kapalı 75, maraton 35, kapalı (A-B) misafir 75 ve kale arkası-misafir 35 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig'de bu hafta maçlar oynanmayacak mı?

İşte dünyanın en zengin 10 sporcusu

Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Doğuş Maccabi FOX maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?