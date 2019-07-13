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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
13.07.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

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Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Boluspor Fenerbahçe maçı ile sezon öncesi hazırlıklarını sürdürmek isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal, kadrosuna dahil ettiği yeni transferleri de deneme şansını elde edecek. Emre Belözoğlu, Max Kruse gibi deneyimli isimlerin kadroya dahil olduğu Fenerbahçe, Boluspor karşısında taktik uyum için mücadele edecek. Peki, Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Boluspor karşısında son halini tahlil edecek olan Fenerbahçe, bu akşam canlı yayında mücadele edecek. Takıma yeni katılan oyuncular ile sezon öncesi taktik uyumun gözleneceği Boluspor Fenerbahçe maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Boluspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BOLUSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

13 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Boluspor Fenerbahçe maçı, Fenerbahçe TV'den canlı olarak izlenebilecek. 

YENİ TRANSFERLERİN BAZILARI KAMPA YETİŞTİ

Geçen sezon yaptığı hataları tekrarlamamaya çalışan Fenerbahçe Yönetimi bu kez elini çabuk tuttu. Geçen sezon başında kamplara yetiştirilemeyen yeni transferler form tutma ve uyum konusunda geç kalmıştı. Şimdi ise Vedat Muriç, Kruse, Emre Belözoğlu kadroya erken katıldı ve az da olsa takımla kampta çalışma fırsatı buldu.

ERSUN YANAL İŞİ SIKI TUTTU

Geçtiğimiz sezonun izlerini tamamen silmeye çalışan Fenerbahçede teknik direktör Ersun Yanal, işi sıkı tuttu. Yeni sezona sıkı çalışma ile hazırlanan sarı-lacivertli ekipte Yanal, takımdaki konsantrasyon bozulmasın diye elinden geleni yaparak, öğrencilerinin sağlam adımlar ile ilerlemesini istiyor. Öğrencilerini yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlayan Ersun Yanal, bütün çalışmalarını buna göre yaptırıp adeta nefes aldırmadı. Sıkı idmanlar ile futbolcularının güç depolamasını sağlayan Yanal, Acı çekiyorsunuz ama hedefe ulaşacağız, mutlu son bizleri bekliyor diyerek her oyuncusuyla yakından ilgilendi.

Başkan Ali Koçun da üstün çabaları ile istediği oyuncuları takıma alabilen ve yüzü gülen tecrübeli teknik adamın tek sıkıntısı Volkan Demirel. Tecrübeli file bekçisini takımda görmek isteyen Ersun Yanal geç de olsa Volkanın ekibe katılarak Emre Belözoğlu ile birlikte takımı toparlamasını bekliyor.

EMRE BELÖZOĞLU GENÇ OYUNCULARDA HEYECAN YARATTI

Fenerbahçeye 4 yıl aradan sonra dönen Emre Belözoğlu, genç oyuncularda heyecan yarattı. Gençler, Topuk Yaylasına gelerek takımın kampına katılan Emre Belözoğludan çok şey öğreneceklerini ifade ederek, aynı takımda forma giyecek oldukları için de çok şanslı olduklarını dile getirdi. Bu sezon teknik direktör Ersun Yanalın en büyük destekçisi olacak Emre Belözoğlu, geçen yıl yaşanan dağınıklığa son verip kenetlenmeyi ve arkadaşlığı ön plana çıkartacak. Takımda 1inci kaptan olarak görev alacak Emreye ise 2nci kaptan Hasan Ali Kaldırım destek verecek.

OZAN TUFAN HIRSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Topuk Yaylasındaki çalışmalarda konsantrasyonu elden bırakmayan Fenerbahçede Ozan Tufan yaptığı sıkı idmanlar ile göz doldurdu. Günde yapılan 2 antrenmanda da gösterdiği performansı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ozan Tufan istekli bir grafik çizdi. Kampa hazır bir şekilde gelen ve idmanlarda takım arkadaşlarına göre daha erken sahada yer alan Ozan Tufan, antrenmanlardan en son ayrılan isim de olarak yeni sezonda formayı üzerinden çıkarmak istemediğini gösterdi.

MAX KRUSE VE ALLAHYAR UYUM SORUNU YAŞAMADI

Fenerbahçenin kadrosuna yeni kattığı Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh, takım arkadaşlarıyla hemen uyum sağladı. İdmanlarda ve boş zamanlarda hep birlikte zaman geçiren futbolcular, yeni takımlarına ve arkadaşlarına yabancılık çekmedi. Gösterdikleri performans ile teknik heyetin beğenisini toplayan Kruse ve Allahyar, istekli ve hırslı görüntüsü ile yeni sezona hazırlandı. Tercümanı olmadığı halde takım içindeki uyumu yakalayan Allahyar, elinden gelenin fazlasını vererek sıkı çalışıyor. Vedat Muriç ise takımın forvet hattını psikolojik olarak rahatlattı. Yıllardır sezona golcüsüz başlayan, ya transferde geç kalan ya da sakatlık sorunu nedeniyle sezonun ilk maçlarındaki santrafor mevkisine orta saha oyuncusu ile çıkmak zorunda kalan sarı-lacivertli takım bu konuda bu sezon rahat. Vedat’ın uyumlu yapısı da takımdaki arkadaşlık bağlarının güçlenmesine katkı sağladı.

MEHMET EKİCİ FORMAYA YAKIN

Geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı sıkıntı yaşayan Mehmet Ekici, yeni sezonda formanın en büyük adayı. Sezona sakatlıklarla başlayan ve devamında da istenileni veremeyen Mehmet Ekici, 2019-2020 sezonuna özveriyle çalışıyor. Sakatlık yaşamadan sezona başlaman isteyen Mehmet Ekici, ligin devamında da iyi bir grafik çizerek formayı çıkarmak istemiyor.

HASAN ALİ SON 2 GÜNE KATILDI

Fenerbahçede yaz boyunca antrenmanlara ara vermeyen Hasan Ali Kaldırım, Topuk Yaylasındaki çalışmaların son 2 gününde takıma katıldı. Tatilde yaptığı antrenmanlar sayesinde takıma hazır gelen Hasan Ali, istekli görüntü sergiledi.

MİLLİ OYUNCULAR ERKEN VE FİT GELDİ

Sarı-lacivertlilerde milli takımlardan dönen oyuncular takıma erken dönerken performansları teknik heyeti memnun etti. Milli takımlarda görev aldıktan sonra ekstra izinli sayılan Emre Belözoğlu, Eljif Elmas ve Miha Zajc, takıma erken dönerek çalışmalara katıldı. Topuk Yaylasındaki sıkı çalışmaya dahil olan futbolcular, genç oyunculara da örnek oldu. Takımdaki uyumu ve isteği gören genç oyuncular ise ağabeylerinden bir şeyler öğrenmek için büyük çaba sarf ettiler.

Öte yandan, el parmağında sakatlık bulunan kaleci Altay Bayındır, her idmanda yer aldı. Milli takımdan kalan ufak bir sakatlığı bulunan Altay, buna rağmen takımdaki havayı bozmadı ve her idmanda takımla çalışmalara katıldı.

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