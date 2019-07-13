CANLI Boluspor - Fenerbahçe
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesislerinde sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Boluspor ile karşılaşıyor.
Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Bolu Atatürk Stadyumu'nda Boluspor ile karşı karşı geliyor. Maçın orta hakemi Kadir Sağlam. Yan hakemler ise Ali Etlikçi, Taygun Tasalı olurken, 4. hakem Gürel Uzuner oldu.
Fenerbahçe'nin 11'i: Berke Özer, Murat Sağlam, Serdar Aziz, Okan Turp, Abdülcebrail Akbulut, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Victor Moses, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Allahyar Sayyadmanesh.
Yedekler: Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Batuhan Yılmaz, Tolga Ciğerci, Jailson, Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Barış Alıcı, Yusuf Mert Tunç.
Maç kadrosunda yer almayan Max Kruse, Vedat Muriqi, Hasan Ali Kaldırım, Michael Frey, Miha Zajc, Emre Belözoğlu ve Eljif Elmas da Topuk Yaylası'nda kalıp son çalışmalarını yaptılar.
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