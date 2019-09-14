Boluspor - Altay: 0-2
TFF 1'inci Lig 4'üncü hafta mücadelesinde Boluspor, sahasında karşılaştığı Altay'a 2-0 mağlup oldu.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Turgut Doman , Erkan Akbulut , Ömer Tevfik Özkoç
BOLUSPOR: Hakan - Hayrulah Bilazer , İsmail , Ümit , Hakan (Dk. 46 Melih ), Mustafa Durak (Dk. 46 Bilal ), Mutlu , Cumali , Yusuf Mert , Dodo (Dk. 66 Sami Can ), Poepon ,
ALTAY: Emre - Erhan , Gençer , Abdulkerim , Özgür , Kappel , Tavares , Deniz (Dk. 74 Yılmaz ), Putsila (Dk. 89 Hüsamettin), Tatos (Dk. 66 Martires ), Marco
GOLLER: Dk. 5 Putsila, Dk. 50 Tatos (Altay)
SARI KARTLAR: İsmail, Ümit (Boluspor), Gençer, Tavares (Altay)
5'inci dakikada gelişen Altay atağında Kappel çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın müdahalesi ile boşta kalan topa vuran Putsila'nın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Hayrullah Bilazer'in açtığı ortaya Mustafa Durak'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
50'nci dakikada Kappel'in sağ kanattan yerden ortasına Tatos gelişine vurdu: 2-0
71'inci dakikada sağ kanata atılan pasta Martires hareketlenerek topu aldı. Martires'in ceza sahası kenarına kadar sokularak açtığı ortaya Marco vurdu, top dışarı çıktı.
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