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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol Boluspor 3 attı, 3 aldı! Manisa'yı topa tuttu...
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Sıradaki Haber: Elazığspor'dan tek vuruş

Futbol
DHA
10.02.2018 - 15:27, Son Güncelleme:

Boluspor 3 attı, 3 aldı! Manisa'yı topa tuttu...

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Spor Toto 1’inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Grandmedical Manisaspor'u 3-0 mağlup etti.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Zorbay Küçük (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Seyfettin Ünal (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xxx) - Alim (xx), Franco (xx), Göksu (xx), Umut(xxx), Burak (xx)(Dk.57 Özgür İleri xx), Yusuf Emre (xxx)(Dk. 82 İshak), Akabueze (xxx), Melih (xxx), Guido (xx)(Dk.63 Santos xx), Poepon(xxx) GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Göktuğ (x) - Kağan (x), Hikmet (x)(Dk.70 Abdülkadir x), Ümit (xx), Mikic (x), Asım (xx), Timur(?)(Dk.8 Furkan xx), Uğur (xx), Sebaihi (xx), Bakaki (xx), Perovic (xx)
GOL: Dk. 19 Yusuf Emre, Dk. 51 Melih, Dk. 60 Poepon (Boluspor) SARI KART: Yusuf Emre (Boluspor), Sebaihi, Mikic (Grandmedical Manisaspor)

10'uncu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Melih'in ceza sahası içine yerden ortasına Poepon vurdu. Top yandan dışarı çıktı.
19'uncu dakikada ceza sahasının sağ tarafından Yusuf Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0 25'inci dakikada Hikmet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Furkan topla buluştu. Furkan'ın kaleye yakın mesafeden gerçekleştirdiği vuruşta top üstten dışarı çıktı.
37'nci dakikada Göksu'nun sağ kanattan ortasına Yusuf Emre'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
39'uncu dakikada gelişen Manisaspor atağında topla buluşan Bakaki’nin yerden ortasına Bolusporlu Göksu'nun ters vuruşunda top direkten döndü. Boşa çıkan top kaleci Gökhan'da kaldı.
Maçın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51'inci dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında Umut'un ceza sahasına ortasında Melih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
60'ıncı dakikada Poepon'un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 3-0.
80'inci dakikada sol çaprazda topla buluşan Andre Santos'un vuruşu az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
87'nci dakikada sağ kanattan açılan ortada Bakaki ceza sahası içinde topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bakaki'nin vuruşu üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma Boluspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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