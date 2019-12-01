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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
01.12.2019 - 18:37, Son Güncelleme:

Boluspor 2-2 Menemenspor

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Boluspor 2-2 Menemenspor

TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Menemenspor karşılaşması 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge , Cemal Bingül , Oğuz Kaan Çalışır

Boluspor: Hakan Canbazoğlu , Hayrullah Bilazer , İsmail Konuk , Burak Bekaroğlu , Ümit Kurt , Dodo , Cumali Bişi , Batuhan Altıntaş (Melih Okutan dk. 71 ), Umut Gündoğan (Sami Can Keskin dk. 77 ), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 90+2 ?), Poepon

Yedekler: Yavuz Akgün, Sincere, Shukurov, Fethi Özer, Mutlu Güler

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ekol Göz Menemenspor: Selmani , Alberk Koç , Ercan Coşkun , Ali Keten , Semih Ceylan (Diakite dk. 46 ), Tayfun Aydoğan , Murat Erdemir , Mehmet Boztepe (Ali Özgün dk.76 ), Muhammed Ali Doğan (Halil İbrahim Sönmez dk. 58 ), Mustafa Çeçenoğlu , Hüseyin Çolak

Yedekler: Amir Güren, Olatunbosun, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, İbrahim Sangare

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Hüseyin Çolak (dk. 5), Ali Özgün (dk. 81) (Mememenspor), Poepon (dk. 12), Dodo (dk. 38) (Boluspor)

Sarı kartlar: Semih Ceylan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Ali Keten (Mememenspor)

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu’nun ortasında ceza sahasında Hüseyin Çolak'ın vuruşu golle sonuçlandı. 0-1

12. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası için gönderdiği ortada topa yükselen kaleci Selmani, topu elinden düşürdü. Yere düşen topu takip eden Poepon’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

38. dakikada Batuhan Altıntaş’ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı pasta Dodo’nun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

81. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün’ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

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