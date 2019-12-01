Boluspor 2-2 Menemenspor
TFF 1. Lig’in 13. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Menemenspor karşılaşması 2-2’lik beraberlikle sona erdi.
Stadyum: Bolu Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge , Cemal Bingül , Oğuz Kaan Çalışır
Boluspor: Hakan Canbazoğlu , Hayrullah Bilazer , İsmail Konuk , Burak Bekaroğlu , Ümit Kurt , Dodo , Cumali Bişi , Batuhan Altıntaş (Melih Okutan dk. 71 ), Umut Gündoğan (Sami Can Keskin dk. 77 ), Mustafa Eskihellaç (Gökhan Sazdağı dk. 90+2 ?), Poepon
Yedekler: Yavuz Akgün, Sincere, Shukurov, Fethi Özer, Mutlu Güler
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Ekol Göz Menemenspor: Selmani , Alberk Koç , Ercan Coşkun , Ali Keten , Semih Ceylan (Diakite dk. 46 ), Tayfun Aydoğan , Murat Erdemir , Mehmet Boztepe (Ali Özgün dk.76 ), Muhammed Ali Doğan (Halil İbrahim Sönmez dk. 58 ), Mustafa Çeçenoğlu , Hüseyin Çolak
Yedekler: Amir Güren, Olatunbosun, Murat Elkatmış, Canberk Aydın, İbrahim Sangare
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
Goller: Hüseyin Çolak (dk. 5), Ali Özgün (dk. 81) (Mememenspor), Poepon (dk. 12), Dodo (dk. 38) (Boluspor)
Sarı kartlar: Semih Ceylan, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Ali Keten (Mememenspor)
Maçtan dakikalar
5. dakikada sağ kanattan Mustafa Çeçenoğlu’nun ortasında ceza sahasında Hüseyin Çolak'ın vuruşu golle sonuçlandı. 0-1
12. dakikada Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahası için gönderdiği ortada topa yükselen kaleci Selmani, topu elinden düşürdü. Yere düşen topu takip eden Poepon’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
38. dakikada Batuhan Altıntaş’ın ceza sahası içinden dışarı çıkardığı pasta Dodo’nun yerden sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
81. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ali Özgün’ün aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
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