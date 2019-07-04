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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
04.07.2019 - 16:57, Son Güncelleme:

Boluspor, 19 yaşındaki Deniz Kök'ü renklerine bağladı

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Boluspor, 19 yaşındaki Deniz Kök'ü renklerine bağladı

Spor Toto 1'inci lig takımlarından Boluspor, Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki Deniz Kök ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekip dış transferde ilk olarak Antalyaspor'un kalecisi Deniz Kök ile anlaştı. Boluspor'un Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde düzenlenen imza törenine Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Antalyaspor'un genç file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, teknik direktör Giray Bulak ile anlaşmalarının ardından transfer çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Ekibimiz 150 takım izledi. Bu takımlardan bir tanesi de bugün anlaşacağımız Antalyaspor'un kalecisi 19 yaşındaki kardeşimiz Deniz Kök. Bütün umudumuz bu genç futbolcularımızı yavaş yavaş kadroya katmak. Boluspor ismiyle de Türk futboluna ileride iyi bir kaleci kazandırmak istiyoruz. Türk futboluna iyi bir kaleci kazandıracağız" diye konuştu.

Boluspor'da olmaktan çok mutlu olduğunu anlatan Kök ise şunları söyledi:

"Boluspor'da kendimi kanıtlamak istiyorum. Boluspor'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmek istiyorum. Bana güvenen Boluspor'lu yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Onların güvenini boşa çıkarmayacağım."

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Boluspor, 19 yaşındaki Deniz Kökü renklerine bağladı

 

 

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