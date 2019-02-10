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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.02.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Bolu'da kazanan yok!

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Bolu'da kazanan yok!

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Sebaihi (Dk. 60 Umut Gündoğan), Akabueze (Dk. 81 Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Vukadinovic (Dk. 70 Guido Koçer), Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Ajeti (Dk. 73 Ersel Aslıyüksek), Onur Ramazan Toprak (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Gökhan Kardeş, Musa Araz (Dk. 55 Onurcan Güler)

Goller: Dk. 23 Akabueze (Boluspor), Dk. 71 Onurcan Güler (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fink, Dk. 67 Vukadinovic, Dk. 85 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 72 Uğur Akdemir, Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+2 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)

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