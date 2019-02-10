Bolu'da kazanan yok!
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor ile Afjet Afyonspor 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Gökmen Olgaç, Bahtiyar Birinci
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink, Sebaihi (Dk. 60 Umut Gündoğan), Akabueze (Dk. 81 Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Ufuk Budak, Özgür Can Özcan, Vukadinovic (Dk. 70 Guido Koçer), Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Mustafa Durak
Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Ajeti (Dk. 73 Ersel Aslıyüksek), Onur Ramazan Toprak (Dk. 46 Oltan Karakullukçu), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Gökhan Kardeş, Musa Araz (Dk. 55 Onurcan Güler)
Goller: Dk. 23 Akabueze (Boluspor), Dk. 71 Onurcan Güler (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Fink, Dk. 67 Vukadinovic, Dk. 85 Burak Bekaroğlu (Boluspor), Dk. 72 Uğur Akdemir, Dk. 90+1 Oltan Karakullukçu, Dk. 90+2 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle