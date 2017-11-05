Bolu, Samsun'a şans tanımadı

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Orkun Aktaş xx, Gökmen Baltacı xx
Boluspor: Gökhan Değirmenci xx, Furkan Şeker xx, Alim Öztürk xx, Renato Arapi xx, Umut Meraş xx, Özgür İleri xx (Yusuf Emre Gültekin dk. 46 xx), İrfan Başaran xx (Santos dk. 66 xx), İshak Çakmakçı xx, Melih Okutan xx (Guido Koçer dk. 78 xxx), Akabueze xx, Poeon xx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Pedro, Sefa Yılmaz, Burak Asan, Mustafa Durak, Caner Cavlun
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Samsunspor: Furkan Köse xx, Erkam Reşmen xx, Hasan Hatipoğlu xx, Albulkerim Bardakçı xx, Çağrı Ortakaya xx, Ufuk Budak xx, Gökay Iravul xx, Chibuike xx (Ercan Yazıcı dk. 88 ?), Halil İbrahim Pekşen xx (Ahmet Burak Solakel dk. 78 x), Ahmet Cebe xx, Angan xx (Göksu Türkdoğan dk. 69 x)
Yedekler: Sifakis, Kemal İşlemek, Samaras, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Enes İslam, Ömer Kandemir
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Gol: Guido Koçer (dk. 90) (Boluspor)
Sarı kart: Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, İshak Çakmak, (Boluspor), Çağrı Ortakaya, Chibuike, Ufuk Budak (Samsunspor)