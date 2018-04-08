Bolu Beyi, evinde zorlanmadı!
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Boluspor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 yendi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Arapi, Diarra, İrfan Başaran (Dk. 67 Akabueze), İshak Çakmak, Melih Okutan, Furkan Şeker, Sefa Yılmaz (Dk. 46 Poepon), Emre Gültekin (Dk. 83 Özgür İleri), Umut Meraş, Mustafa Durak
Tetiş Yapı Elazığspor: Sabri Fener, Bjarnason, Serkan Kurtuluş (Dk. 22 Adem Alkaşi), Tatos (Dk. 72 Kadir Bekmezci), Diarra, Murat Akça, Emre Öztürk, Caner Öztürk, İbrahim Pekşen (Dk. 63 Hora), Sezgin Coşkun, Muhamed Ildiz
Goller: Dk. 76 ve 80 Melih Okutan (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Melih Okutan, Dk. 28 İshak Çakmak, Dk. 60 Emre Gültekin (Boluspor)
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