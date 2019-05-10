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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.05.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Bölgesel Amatör Lig'de play-off heyecanı! İkinci kademe...

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Bölgesel Amatör Lig'de play-off heyecanı! İkinci kademe...

Futbolda 2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) play-off heyecanı ikinci kademe müsabakalarıyla devam edecek.

Ligde 11 grubu ilk sırada tamamlayan takımlar, TFF 3. Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Üç kademe halinde oynanan play-off müsabakalarının ilkinde maçlarını kazanan Somaspor, Modafenspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor ve 68 Aksaray Belediyespor TFF 3. Lig'e yükseldi.

İlk kademe müsabakalarını kaybeden Bucak Belediye Oğuzhanspor, Yozgatspor 1959 ve Akşehirspor ile ilk kademeyi maç yapmadan geçen Ağrı 1970, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Belediye Derincespor, ikinci kademede karşı karşıya gelecek. Maçlarını kazanan 3 takım daha adını TFF 3. Lig'e yazdıracak.

İkinci kademede mağlup olan 3 takımla, bu aşamayı maç yapmadan geçen 1877 Alemdağspor'dan ikisi, üçüncü kademe sonunda TFF 3. Lig biletini arayacak.

- Maç programı

BAL'da 12 Mayıs Pazar günü tamamı saat 15.00'te başlayacak play-off ikinci kademe maçlarının programı şöyle:

Ağrı 1970-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Trabzon Medical Park)
Yozgatspor 1959-Akşehirspor (Bolu Atatürk)
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Belediye Derincespor (Kütahya Tavşanlı Ada)

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