Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı!
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 8. Grup’ta mücadele eden Afyonkarahisar Şuhut Hisarspor ile Aydın Sökespor karşılaştı. Şuhut Stadyumu’ndaki karşılaşmanın son dakikalarında iki taraf oyuncularının tartışmasının büyümesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek müdahale etmek zorunda kaldı.
Afyonkarahisar temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor kendi sahasında Aydın Sökespor'u ağırladı. Şuhut Belediye Hisarspor Sökespor mücadelesinde ilk yarı oldukça çekişmeli geçerken Sökespor 10 ve 45. dakikalarda bulduğu gollerle devre arasına Şuhut Belediye Hisarspor karşısında 2-0'lık skorla gitti. Şuhut Belediye Hisarspor 2 .yarıda İranlı futbolcusu Hüseyin Karımı'nın 61. dakikada attığı golle Sökespor karşısında farkı 1'e indirdi. Daha sonra Sökespor bir penaltı kazanarak farkı 2'ye çıkardı. Şuhut Belediye Hisarspor mücadelesinden vazgeçmeyerek yine 77. dakikada bulduğu golle skoru 3-2 yaptı.
Maçın son dakikalarında iki takım oyuncularının sözlü tartışmasına taraftarların da dahil olmasıyla sahada olaylar çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle bastırılan olaylarda taraftarlar, hakemi ve federasyonu suçladı.
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