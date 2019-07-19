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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
19.07.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

Boldrin: Hedefim en iyi sezonumu geçirmek.

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Boldrin: Hedefim en iyi sezonumu geçirmek.

Kayserispor'lu Boldrin, kamp yaptıkları Avusturya'da açıklamalarda bulundu.

 

Geride kalan sezonda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcu Fernando Boldrin, yeni sezonda kariyerinin en iyi performansını sergilemek istediğini söyledi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sezon öncesi kampının iyi gittiğini belirten Boldrin, fiziksel ve taktiksel çalışmalar yaptıklarını ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın kendilerini iyi yönlendirdiğini kaydetti.

Süper Lig'de geride kalan sezonda Çaykur Rizespor formasıyla iyi bir performans sergilediğini aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel bir sezonu geride bıraktım. Hedefim en iyi sezonumu geçirmek. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Umarım bunu başarabilirim." diye konuştu.

"Süper Lig, çok yüksek seviyeli ve çok sert"

Fernando Boldrin, Süper Lig'in yüksek seviyeli ve sert bir lig olduğunu belirtti.
Kaliteli bir takım oluşturulması gerektiğini aktaran Boldrin, "Süper Lig, çok yüksek seviyeli ve çok sert. Çok iyi bir sezon geçirmemiz için kaliteli bir takım oluşturmamız lazım. Çok kaliteli futbolcular geliyor. Umarım aramıza katılacak yeni isimlerle en iyisini yaparız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligi ilk 7 içinde bitirmek olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Ligi olabildiğince yukarılarda bitirmek bizim için çok önemli. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak, 6. veya 7. bitirmek bizim için iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Boldrin, sarı-kırmızılı taraftarları kendilerini desteklemek için stada beklediğini vurgulayarak, "Taraftarımız bizi ne kadar desteklerse bize o kadar çok yardımcı olurlar. Bu sayede biz de elimizden geleni yapar ve başarılı oluruz." şeklinde görüş belirtti.

"Muric çok iyi bir futbolcu"

Boldrin, Çaykur Rizespor'da birlikte oynadığı Vedat Muric'e yeni takımı Fenerbahçe'de başarı diledi.

Fenerbahçe'ye transfer olan Kosovalı santrfor ile uyumlu olduklarını dile getiren Fernando Boldrin, "Vedat Muric, çok kaliteli, çok iyi bir futbolcu. Onu sahadayken çok iyi anlıyordum. Kendisine yeni takımında başarılar diliyorum. Umarım elinden gelenin en iyisini yapar ve başarılı olur." diyerek sözlerini tamamladı.

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