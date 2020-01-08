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Haber Giriş: 08.01.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

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Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı

Hatayspor’dan ayrılan Jeremy Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı.

TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın Antalya’daki kampına katıldı. Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila’nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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