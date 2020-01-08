Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı
Hatayspor’dan ayrılan Jeremy Bokila, Keçiörengücü kampına katıldı.
TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1,5 yıllığına anlaşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Hollandalı forvet Jeremy Bokila, takımın Antalya’daki kampına katıldı. Yapılan sabah antrenmanında takım arkadaşları ile tanışan Bokila’nın antrenmandaki çalışma azmi dikkatlerden kaçmadı.
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