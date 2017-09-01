Bogdanovic'ten Türk taraftarlara mesaj

Karşılaşmanın hemen ardından, "Türk taraftarlar maç boyu seni ve Sırbistan'ı destekledi. Bu durum sana neler hissettirdi?" diye sorduğumuz Bogdanovic, "Benim onları ne kadar çok sevdiğimi iyi biliyorlar. Ben de onların beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Burada yine evimde gibi hissetmek çok güzel" cevabını verdi.



Fenerbahçe'den NBA ekibi Sacramento Kings'e transfer olan Bogdanovic ayrıca, "Türk taraftarların turnuva sonuna kadar, hatta grupta Türkiye ile yapacağımız maçta bile bireysel olarak beni destekleyeceklerini biliyorum. Tekrar söylemek isterim, onları gerçekten çok seviyorum" şeklinde konuştu.



Letonya karşılaşmasına dair görüşlerini sorduğumuz Sırbistan'ın yıldızı, "Başlarda biraz zorlandık ama daha sonra toparlandık. Savunmada kendimize gelip kazanmayı bildik. Bundan sonra da elimizden gelenin en iyisini ortaya koyup başarılı olacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.