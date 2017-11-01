Bogdanovic'lerin savaşında Bojan galip!

Karşılaşma iki eski Fenerbahçeli Bogdanovic'in mücadelesine sahne oldu. Bojan Bogdanovic 17 sayıyla (2/2 serbest atış, 3/6 üçlük, 3/7 iki sayı) ev sahibi Indiana'nın en skorer oyuncusu oldu, 3 ribaund, 4 de asist üretti. Sacramento'da ise Bogdan Bogdanovic ilk beşte başladığı maçı 7 sayı (1/3 üçlük, 2/4 iki sayı), 2 ribaund, 2 asistle tamamladı.
Kings‘te Zach Randolph 12 sayı,5 ribaund, kenardan gelen gelen çaylak De’Aaron Fox 18 sayı, 5 asist, 4 ribaundla çift haneli skora ulaşan oyuncular oldu.
Pacers‘ta Bogdanovic'in dışında Thaddeus Young 15 say, 4 ribaund, 4 top çalma, Victor Oladipo 14 sayı, 4 ribaund, Domantas Sabonis 12 sayı, 16 ribaund (kariyer rekoru), 5 asist ve benchten gelen Cory Joseph 13 sayı, 3 ribaundla öne çıktı.(Basketfaul)