Bogdanovic: 'O şutun gireceğini biliyordum'
Los Angeles Lakers karşısında maçı kazandıran üçlüğü sokan Bogdanovic, karşılaşma sonunda o anı anlattı.
Bogdanovic, maç sonunda muhabirlere şu açıklamayı yaptı:
“Bu, benim hayatım boyunca üzerinde çalıştığım tarzda bir şut. Hayatta hiçbir şeyin şansla geldiğine inanmam. Olay kendini adamakta. Takım arkadaşlarıma ve koçlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Son şut öncesi 2 kez kaçırmış olmama rağmen bana güvendiler, son seti benim için çizdiler. Doğrusunu söylemek gerekirse sayıya ulaşacağımı biliyordum. Şutu elimden çıkarttığım an geri koşmaya başladım, çünkü o şutun gireceğini biliyordum.”
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