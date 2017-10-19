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Bogdanovic maçı elbiseyle izledi, Sacramento yenildi!

Açılış gününde şampiyon Golden State Warriors'u yenme başarısını gösteren Houston Rockets bir gün sonra da yine deplasmanda Sacramento Kings'i 105-100 mağlup etti. Sacramento'da ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Bogdan Bogdanovic forma giymedi.

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25 saniye kala skor 98-95 iken topun Eric Gordon'dan çıktığı pozisyon tekrar izlenerek George Hill'e faul verildi ve bu karara Sacramento tarafı büyük tepki gösterdi.

James Harden 14'te 4 üçlük isabetiyle 27 sayı attı, 9 da asist yaptı. Chris Paul dizindeki problem nedeniyle kenarda oturdu, Eric Gordon 15 sayı (4/13 üçlük), 4 ribaund, 3 asist, Clint Capela 22 sayı, kariyer rekorunun tekrarı olan 17 ribaundla galibiyette rol aldı.

Sacramento Kins'te ise Willie Cauley-Stein 21 sayı, 10 ribaund, Buddy Hield 19 sayı (3/7 üçlük), 5 ribaund, 4 asist, George Hill 16 sayı üretti.(Basketfaul)

Bogdan BogdanovicSacramento KingsNBA
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