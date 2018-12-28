Bogdanovic, başarısının sırrını maçtan önce açıklamış!
Sacramento Kings’in oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe Beko koçu Zeljko Obradovic’in oyununu ne kadar geliştirdiğini anlattı.
Sacramento Kings, Bogdan Bogdanovic’in attığı son saniye şutuyla Los Angeles Lakers‘ı yıktı. Sırp oyuncu, maç öncesinde Eurohoops mikrofonlarına çarpıcı açıklamalar yapmış.
Kings ile ikinci sezonunda sahada oldukça rahat gözüküyorsun. Oyunun temposu senin için biraz daha yavaşladı mı?
Tam olarak değil aslında. Hala ritmimi bulmaya çalışıyorum ama geçen yıldan biraz daha yavaşladığını söyleyebilirim. Daha öz güvenli bir hale geliyorum. Bu da idmanlarla oluyor.
EuroLeague’de oynamakla ve NBA’de oynamak arasındaki en büyük farklar sence ne?
Oyuncuların kalitesi. Amerikalı oyuncular zaten dünyanın en iyilerinden. Tempo farklı, tecrübe farklı… Fiziksellik. Bu tip şeyler.
Koç Obradovic senin kariyerine nasıl bir etki etti?
Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok doğrusu. Oyunumun yıldan yıla nasıl geliştiğini görmeniz yeter. F.Bahçe‘deki 3 yılımda ondan çok şey öğrendim. Bana öğrettiği şeyler için ona ne kadar teşekkür etsem az. Oyun hakkında çok şey öğrendim.
Bojan Bogdanovic, Bogdan Bogdanovic’e karşı 3 sayıda yarışıyor. Sence kim yenerdi?
Bence ben yenebilirdim ama o da çok iyi şut atabiliyor. Öz güvenli. Bence ikimiz de harika şutörleriz.
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