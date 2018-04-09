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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
09.04.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Bogdan Tanjevic genç basketbolculara ders verecek

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Bogdan Tanjevic genç basketbolculara ders verecek

Uluslararası Spor ve Eğitim Akademisi (ISEAC), basketbol tutkunlarını, Karadağ’ın Bar kentinde basketbolun usta isimleriyle bir araya getirerek, eğitim almalarını sağlayacak.

ISEAC Genel Direktörü Levent Ülkü, yaptığı açıklamada, basketbolun en çok oynanan spor branşları arasında yer aldığını vurgulayarak, “Spor insanların hayatında önemli bir yere sahip. Sağlıklı yaşamın da kapılarını aralıyor. Çocukların ve gençlerin hem sosyal hem de fiziksel gelişimine katkı sağlarken disiplinli bir yaşam tarzı da kazandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkü, ISEAC olarak gençlerin tatil zamanlarında, basketbol alanındaki yeteneklerini ortaya çıkararak, kariyer hayatlarında geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istediklerini söyledi.

Gençlerin basketbolun usta isimlerinden eğitim almasını sağlamak istediklerini ve 12 ile 16 yaş arasındaki 900 çocuğu Karadağ'a götüreceklerini anlatan Ülkü, kayıtların 15 Mayıs'a kadar www.ise-ac.com adresinden yapılabileceğini kaydetti.

Ülkü, basketbol tutkunu çocuklara birer haftalık dönemler halinde A Milli Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski başantrenörü Bogdan Tanjevic, Ahmet Bülbül, Karadağ Milli Basketbol Takımı yardımcı antrenörü Bosko Radovic'in yanı sıra Karadağ, Sırp ve Bosna Hersekli 8 antrenörün eğitim vereceğini dile getirdi.
ISEAC Basketbol Eğitim Kampı, 12 Haziran-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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