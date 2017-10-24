Bogdan Bogdanovic'ten iyi performans

Sakatlığı sebebiyle ilk üç maçı kaçırdıktan sonra Sacramento Kings formasıyla ilk resmi maçına Phoenix Suns karşısına çıkan Bogdan Bogdanovic, 25 dakika parkede kaldığı karşılamada 12 sayı, 3 ribaund ve 2 asistlik performansla NBA sahnesine iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz günlerde koç değişikliğine giden Phoenix Suns ise Jay Triano yönetiminde çıktığı ilk maçta Devin Booker'ın 22 sayı, 5 asistlik oyunuyla Kings'i 117-115 yendi ve yeni sezondaki ilk zaferini aldı.



Son şampiyon Golden State Warriors aldığı iki şok yenilginin ardından Dallas Mavericks'i etkileyici bir oyunla 133-103 mağlup etti. Kevin Durant'in 25 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle yıldızlaştığı gecede 29 sayı, 8 asistle oynayan Stephen Curry sahanın en skorer ismi oldu ve Golden State 4. maçında 2. galibiyetini aldı. (Eurosport)