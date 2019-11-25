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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriBasketbol Bogdan Bogdanovic'ten geri dönüş sinyali!
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Basketbol
DHA
25.11.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Bogdan Bogdanovic'ten geri dönüş sinyali!

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Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Türkiye ve sarı-lacivertlilere dair her şeyi çok özlediğini belirterek bir gün geri dönmeyi umduğunu açıkladı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Sacramento Kings’te forma giyen Fenerbahçe Beko’nun eski oyuncusu Bogdan Bogdanovic, Türkiye ve sarı-lacivertlilere dair her şeyi çok özlediğini belirterek, bir gün geri dönmeyi umduğunu söyledi.

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinden Sacramento Kings, dün deplasmanda karşılaştığı Washington Wizards’ı 113-106 mağlup etti. Kings, bu skorla 15’inci maçında 7’nci galibiyetini alırken, Sırp yıldızı Bogdan Bogdanovic 28 dakika sahada kaldı, 21 sayı kaydetti, 4 ribaund ve 4 asist yaptı.

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"TÜRKİYE’DE HER ŞEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Fenerbahçe Beko formasıyla 3 sezon mücadele eden ve 2 yıl önce NBA’ya transfer olan Bogdan Bogdanovic, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şutör guard pozisyonunda görev yapan oyuncu, Türkiye ve sarı-lacivertlilere duyduğu özlemi dile getirdi. "Türkiye’ye dair özlediğin neler var?" sorusunu iç çekerek yanıtlayan Bogdanovic, "Restoranlar, Türk yemekleri, arkadaşlıklar, hemen hemen her şey" dedi. 27 yaşındaki yıldız, maçlarını Fenerbahçeli taraftarların da izlemesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Fenerbahçe taraftarları her zaman her yerde, bütün şehirlerdeler. Ve onları burada görmek çok güzel" diye konuştu.

"FENERBAHÇE’Yİ HER ZAMAN TAKİPTEYİM"

Uzakta olsa da sarı-lacivertlilerden kopmadığını anlatan Bogdanovic, "Fenerbahçe’yi her zaman takipteyim. Fırsat buldukça sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorum. Ama bazen yoğunluktan zorlanıyorum" ifadelerini kullandı. Bu sezon özellikle THY EuroLeague’de beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko’nun performansını da değerlendiren Bogdanovic, eski takımının mutlaka düzeleceğini, Obradovic’in takımı daha iyi seviyeye getireceğine inandığını vurguladı.

"GERİ DÖNMEYİ UMARIM"

Bogdan Bogdanovic, Türkiye’ye dönmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya ise "Kim bilir. Umarım, umarım" cevabını verdi. Bogdanovic, son olarak Türkçe mesaj vererek, "Çok teşekkürler, seni seviyorum (gülüşmeler). Şampiyon Fenerbahçe" dedi.

Bogdan Bogdanovicten geri dönüş sinyali

Bogdan Bogdanovicten geri dönüş sinyali

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