Bogdan Bogdanovic, Fenerbahçe İdmanında
Fenerbahçe Doğuş’un eski yıldızı Bogdan Bogdanovic, Baskonia maçı öncesinde sarı lacivertlileri ziyaret etti.
Euroleague play off maçında bu akşam Baskonia ile karşılaşacak sarı lacivertli basketbolcular, dev maç öncesinde şut çalışması yaptı. Şut idmanını geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Bogdan Bogdanovic’te takip etti.
Antrenman arasında eski takım arkadaşlarıyla sohbet eden Bogdanovic, Fenerbahçe’ye akşam ki maç için başarılar diledi.
Bogdan Bogdanovic bu akşam Fenerbahçe Doğuş-Baskonia maçını izleyecek.
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