Boğaziçi’nin gururları

Yüzmede İstanbul İl Teşvik Yarışları geçtiğimiz hafta sonu Burhan Felek Spor Salonu’nda yapıldı. Boğaziçi Yüzme ve Jimnastik Kulübü sporcularından Duru Bahar, 8 yaş kızlar kategorisinde 1 birincilik, 1 ikincilik elde ederken, Yusuf Ceylan da 9 yaş erkeklerde birincilik kürsüsüne çıktı.
Takımın antrenörü Engin Güngör, henüz yeni bir kulüp olmalarına karşın kısa sürede önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, “Kulübümüzde eğitim gören sporcular önemli başarılar kazanıyor. Duru Bahar ve Yusuf Ceylan’ın kazandığı başarılar kulüp olarak doğru yolda olduğumuzun göstergesi” dedi.