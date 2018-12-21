Bodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı
GeriFutbol Bodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
21.12.2018 - 17:58, Son Güncelleme:

Bodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda şirketleşme için ilk adımları attı.

Kongrede ilk olarak Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği’nin yüzde 100 iştiraki olacak Bodrumspor A.Ş. isimli bir anonim şirket kurulması, bu şirkete işlem ve eylemleri yapması için en geniş şekilde yetki verilmesi görüşüldü. Ardından Bodrumspor’un şirketleşmesi kongre üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Kulüp başkanı Rıza Karakaya, Süper Lig’deki birçok kulübün A.Ş olduğunu belirterek, "Başakşehir, Kasımpaşa, Göztepe gibi başarılı takımların çoğu şirketleşmiş durumda. Federasyon da bu konuyu öneriyor. Hemen hemen bütün spor kulüpleri anonim şirketi olacak. Biz güzel bir anonim şirketi kurmak istiyoruz. Bizim zihnimizden geçen yüzde 51 hissenin Bodrum Belediyesi Bodrumspor Derneği’nde kalması. Yüzde 49’luk payın ise Bodrum’da yaşayan sanatçılar, spor adamları, iş adamları ve halka verilmesi" diye konuştu.

Bodrumspor adı altında bir güç birliği kurmayı amaçladıklarını belirten Rıza Karakaya, "Hisse 39 bin TL gibi bir rakam olacak. Herkesin katılabileceği bir ücret biçmek istiyoruz" dedi. Karakaya’nın ardından kürsüye çıkan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Bodrum, dünyaya açılan bir marka. Spor aşkı ile yanıp tutuşan insanlarla Bodrumspor layık olduğu yere gelecektir. Bu marka şehrin takımı, Süper Lig ve Avrupa kupalarında güzel ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak zorundadır. Bundan sonra A.Ş. olma kısmında görev alacak arkadaşların başarılı işlere imza atacağına inanıyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bodrumspor taraftarına da şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 116Chelsea - Leicester
    3
    MS1
    1,15
    9409kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bodrumspor'da şirketleşme için ilk adım atıldı

İsmail Kartal'dan hakkındaki iddialara yanıt!

Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Lider Başakşehir, devreyi Alanya'da bitiriyor! iddaa'da öne çıkan tercih ise...