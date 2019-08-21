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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

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Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

4-5-6 Ekim tarihlerinde spor tutkunlarını bir araya getirecek olan Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı...

Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, 4-5-6 Ekim tarihlerinde spor tutkunlarını bir araya getirecek. Heyecanla beklenen organizasyon; 21K, 10K, 5K ve Minik Mandalinalar Koşuyor parkurlarının yanı sıra; spor söyleşileri, spor festivali, BeatBodrum ve daha bir çok etkinlikle Bodrum’da yazın son günlerinin keyfini doyasıya yaşatacak. Bodrum’da spor turizmine yeni bir soluk getiren Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, her yaştan ve düzeyden koşu severi bir araya getirecek.

Bodrum Kalesi’ni selamlayarak başlayacak olan parkurlar, tarihi Myndos Kapısı’na kadar uzanacak. Sahil turu ile deniz havasının eşlik edeceği Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, 4 Ekim Cuma akşamı Antik Tiyatro’da spor ve tarihin buluşmasına ev sahipliği yapacak. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek olan zumba, strong zumba ve cycling aktiviteleri; katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı sosyal sorumluluk projesiyle, özel çocuklar ve sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmayı hedefleyen Under Armour Bodrum Yarı Maratonu’nda festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklar tarafından tasarlanıp üretiliyor.

Bodrum Geçici Hayvan Barınakları ile yapılan iş birliğinde ise; tüylü dostlarımız için mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturularak sokak hayvanlarına destek olunması hedefleniyor.

Geçen yıl kontenjanların dolmasıyla birlikte kayıtları bir hafta öncesinde kapanan maratonda, bu yıl 2000 katılımcı olması hedefleniyor. Kayıtlar www.bodrumyarimaratonu.com üzerinden online yapılabiliyor. Web sitesinde otel, restoran, transfer vb ihtiyaçlar için çözüm ortakları yer alıyor.

 

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