Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında çeyrek finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek. Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un Spor Toto Süper Lig'den Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maça kısa bir süre kala, yayıncı kanal ve saat bilgisi merak konusu oldu. İşte, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yeni Malatyaspor maçına dair detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası’nda adını ilk kez son 16 takım arasına yazdıran TFF 2’nci Lig ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bugün Spor Toto Süper Lig’den güçlü rakibi Evkur Yeni Malatyaspor’u çeyrek final için ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka Aspor'dan canlı yayınlanacak.

Bodrum İlçe Stadı’ndaki karşılaşmada bilet fiyatları VIP tribün 50, diğer tribünler 30 TL olarak belirlendi. Bu sezon Türkiye Kupası’nda tarihinin en iyi başarısını gösterip Sivasspor ve Ankaragücü’nü eleyerek 2 Süper Lig takımını birden saf dışı bırakan Bodrumspor, Yeni Malatyaspor’la son 16 turunda oynadığı ilk maçta deplasmanda 2-0 öne geçmesine rağmen son 10 dakikada yediği gollerle 3-2 yenildi. Karşılaşmayı değerlendiren teknik direktör Engin İpekoğlu, taraftarlarının desteğiyle rövanşı kazanıp çeyrek finale çıkan taraf olmak istediklerini söyledi.

YENİ MALATYASPOR'DA HEDEF KUPA

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 23 Ocak Çarşamba günü konuk olacakları Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u son 16 turu rövanş mücadelesinde de yenerek bir üst tura yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini ve son 16 turu ilk maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u sahalarında 3-2 mağlup ettiklerini anımsatan Ravcı, takımda morallerin üst seviyede olduğunu kaydetti.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini ve yeni transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Ravcı, "Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacağız. Bodrumspor'u geçerek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Kupa maçının ardından Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacağız." diye konuştu.

Ravcı, ligde oynadıkları Göztepe karşılaşmasının seyir açısından güzel bir müsabaka olduğuna dikkati çekerek, "Ligin ikinci yarısında oynanan ilk maçlar, bize ikinci yarının ne kadar zor geçeceğini gösterdi. İlk yarıda kaldığımız yerden devam etmeyi amaçlıyoruz. Göztepe karşısında futbolcularımızın sergilediği oyun ile mücadeleleri bizi mutlu etti. Ligin ilk yarısını sıralama ve puan olarak iyi yerde bitirdik. İlk yarıdaki başarımızı devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.