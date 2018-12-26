Bocce nedir? Bocce nasıl oynanır?
İlk kez Romalılar tarafından oynandığı bilinen bocce, dünyadaki en eski spor dallarından biri olarak kabul ediliyor. Son yıllarda ülkemizde de giderek yaygınlaşan bocce, yediden yetmişe herkesin ilgisini çeken bir oyun. Peki, bocce nedir ve nasıl oynanır?
Bugünkü haliyle ilk kez Romalılar tarafından oynanan ve 'bocce' adı verilen spor dalı, en eski spor dallarından birisi olarak gösteriliyor. Tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dayandığı tahmin edilen boccenin, ilk çıktığı yıllarda kaya parçaları ile oynandığı düşünülüyor. İşte, bocce hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
Pek fazla kişinin hakkında bilgi sahibi olmadığı boccenin ilk kez Romalılar tarafından oynandığı biliniyor. Oyundaki hedef toplara 'pallinoya' adı veriliyor.
Oyun 26,5 metre boyunda 4,5 metre genişliğinde pürüzsüz zeminde iki ya da üçlü takımlar arasında oynanıyor. Atılan demir topların hedef topa (pallinoya) yakın durmasının amaçlandığı oyunda rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan takım oyunu kazanıyor. Türkiye'de 1990'lı yıllarda oynanmaya başlayan oyun yaşlılar arasında ilgi görüyor.
Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.
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