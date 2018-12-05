Boca taraftarından görkemli uğurlama!
Copa Libertadores finalinin ikinci maçı için Madrid'e doğru yola çıkan Boca Juniors takımına, taraftarlarından görkemli bir uğurlama töreni yapıldı.
2-2 biten ilk maçın rövanşı öncesi, River Plate taraftarları Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsü taşlamış ve çıkan bu olaylar sonrası rövanş 2 kez ertelenmişti.
CONMEBOL (Güney Amerika Futbol Konfederasyonu) ve FIFA, tarihi rövanşın Madrid'de, Santiago Bernabeu'da yapılmasına karar vermişti.
İspanya'da yapılacak maç öncesi yola çıkan Boca Juniors takımına, taraftarları tarafından görkemli bir uğurlama töreni yapıldı.
Yaklaşık 10 bin kilometre ötede, 9 Aralık Pazar günü yapılacak rövanş öncesi, Buenos Aires sokakları sarı lacivert renklere boyandı.
Çılgın Boca taraftarları hava fişekler ve meşalelerle takımlarını Madrid'e uğurladı, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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