Bobby Dixon'a sürpriz hediye!

Spor Arena / Efkan BUCAK - Gaziantep’te faaliyet gösteren Akay Bisküvi ekim ayından bu yana, Fenerbahçe’de 35 numaralı formayı giyen Bobby Dixon’a ithafen ‘Bobby 35’ marka gofret üretirken, son olarak havalimanında da ünlü oyuncuya bu gofretlerden bir koli hediye etti.

Akay Bisküvi Yöneticisi Abdülkadir Akay, “Bobby 35’i ürettikten sonra Bobby Dixon’a ulaştık. Şaşırdı ve mutlu da oldu. Hatta ülkesine göndermek üzere bir konteyner satın aldı. Ürünlerimiz, Dixon’ın memleketi Chicago’da benzin istasyonlarında ve marketlerde satılmakta” dedi.

Akay, ayrıca F.Bahçe Beko Antrenörü Zeljko Obradovic’ten esinlenerek ‘Obra’ isminde çikolatalı kek ürettiklerini, ürünlerinin büyük bir kısmının dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ettiklerini sözlerine ekledi.