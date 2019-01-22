Boateng, Türk futbolseverleri unutmadı
İspanya'nın Barcelona Kulübü, sosyal medyadan Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in Türkçe mesajını yayımladı.
Barcelona Kulübü'nün Twitter'daki Türkçe hesabında yer alan videoda Türk futbolseverlere seslenen Boateng, "Merhaba Türkiye. Nasılsın? İyi akşamlar. Bir tanem, deli gibi severim." ifadelerini kullandı.
Katalan ekibi, Ganalı milli futbolcuyu İtalya'nın Sassuolo takımından 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 Çiçeği burnunda transfer @KPBofficial'in Türkiye'deki Barça taraftarlarına Türkçe mesajı: "Bir tanem, deli gibi severim sizi ben" 💙❤ #TürkiyeFCB pic.twitter.com/RJz8UEOoyJ— FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) 22 Ocak 2019
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