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Futbol
Haber Giriş: 03.02.2020 - 09:03,Son Güncelleme:/

Boateng: Tercümeye gerek yok, anlıyorum

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Boateng: Tercümeye gerek yok, anlıyorum

Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki son dakika transferi Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı. Ganalı forvet, sıcakkanlı, neşeli ve güler yüzlü tavrıyla dikkat çekti.

Almanya'daki Türklerle yakın dostlukları olan Boateng, zaman zaman tercümana bile ihtiyaç duymadı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette Türkçe olarak "Sizi anlıyorum, teşekkür ederim" ifadelerini sık sık kullandı.

TATLISES HAYRANI
Boateng, İbrahim Tatlıses hayranlığı ile biliniyor. Ganalı forvet, İspanya'da Las Palmas forması giydiği dönemde sosyal medya hesabından Tatlıses'in "Birtanem" şarkısını paylaşmıştı. 

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