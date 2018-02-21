Boateng: Başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik
Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Jerome Boateng, siyah-beyazlıları küçümseyici sözler sarf etti.
Bayern Münih 'in yıldız isimlerinden Jerome Boateng UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçının sonrasında Alman basınıa verdiği özel röportajda ilginç ifadeler kullandı. Jerome Boateng, ilk yarı kötü oynadıklarını kabul ederken, karşılarında başka bir rakip olsa ilk yarıda durumun kendileri açısından kötü olabileceğini söyledi.
"BAŞKA TAKIM OLSAYDI 2-0, 3-0 GERİYE DÜŞEBİLİRDİK"
29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu maçı değerlendirirken "İlk yarıda çok kötüydük. Konsantre olamadık, ta ki kırmızı karta kadar. Devreden sonra daha baskılı ve konsantre şekilde daha iyiydik. Planımız işe yaradı, golleri attık" dedi. İlk yarıdaki kötü oyunlarının altını çizen Boateng, ilginç ifadeler kullanırken "Böyle bir ilk yarıyı başka bir rakibe karşı oynasak, kolayca 2-0, 3-0 geriye düşebilirdik" ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki rövanşın sorulması üzerine Jerome Boateng "İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ama şu an durum sadece 1-0. Bizim için önemli olan bu" şeklinde konuştu.
KIMMICH: 4 İSTEDİK 5 OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş'ı Allianz Arena'da 5-0 mağlup eden Bayern Münih'in genç yıldızı Joshua Kimmich, kısa bir değerlendirme yaptı. Maçın özellikle ikinci yarısının etkili isimlerinden olan Joshua Kimmich, Beşiktaş 10 kişi kalana kadar boş alan bulmakta zorlandıklarını itiraf etti. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beşiktaş karşısındaki performanslarını ''Kırmızı karta kadar iyi bir oyun sergileyemedik, rakibimiz bize boş alan bırakmadı. İlk yarının genelinde iyi değildik. Ama ikinci yarıda üstesinden geldik. 3-0'dan sonra durmadık, bir gol daha aradık ve sonunda ise kendimizi 5-0 ile ödüllendirdik" sözleriyle değerlendirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle