BLIZZCON bu yıl gümbür gümbür geliyor!

Bu yıl BlizzCon arifesinde gerçekleştirilecek Fuar Öncesi Şenlikleri (Pregame Festivities), farklı bilet seçenekleri ve daha da genişleyen etkinlik alanıyla BlizzCon deneyimi daha da keyifli bir hal alıyor; biletlerin yanında alabileceğiniz Warcraft‘ın 25.yılına özel tasarlanan figürler de cabası! Birbirinden heyecanlı oyunlar, eSpor karşılaşmaları ve cosplay gösterilerine ev sahipliği yapacak fuarda Blizzard Entertainment ayrıca geliştirdiği oyunlarla ilgili en yeni haberleri paylaşıyor olacak. Etkinlik biletleri 4 Mayıs Cumartesi ve 8 Mayıs Çarşamba olmak üzere iki farklı günde satışa sunulacak.

BlizzCon 2019, Blizzard Entertainment’a özel geliştirici panelleri, profesyonel eSpor karşılaşmaları ve katılımcıların yaratıcılıklarını ortaya koyarak kendilerini gösterebilecekleri topluluk etkinlikleri gibi pek çok aktiviteyi bir çatı altında topluyor. Bu yılki sayısız etkinliğe yer açmak için daha geniş bir alana yayılması hedeflenen fuarda ayrıca etkinlikten bir gün önce gerçekleştirilecek “BlizzCon Pregame Festivities” (Fuar Öncesi Şenlikleri) kapsamında oyunculara yönelik eğlenceli topluluk buluşmaları düzenlenecek.

“BlizzCon bugüne kadar Blizzard oyuncu topluluğumuza kendilerini evlerinde hissettikleri, internet arkadaşlıklarının gerçeğe dönüştüğü ve yepyeni dostlukların kurulduğu sıcak bir ortam sundu,” diyen Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerini, “Bu yıl da fuara gelecek herkesi karşılamayı dört gözle bekliyor, onlarla bir araya gelmek, gülüp eğlenmek ve elimizdeki en yeni gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz,” şeklinde sürdürdü.

Üç Farklı Bilet Seçeneği

Bu yıl BlizzCon’a katılmak isteyenleri 3 farklı bilet seçeneği bekliyor. Bilet seçeneklerinin ilki, “BlizzCon Portal Pass”, BlizzCon’u doyasıya yaşamak isteyenler için birebir. Bu bileti satın alanlar diğer katılımcılardan ayrı özel bir noktadan alana giriş hakkı, BlizzCon’dan 1 gün önce “Night at the Faire” (Panayırda bir Gece) etkinliği kapsamında gerçekleşecek çok özel Darkmoon Panayırına (Darkmoon Faire) giriş hakkı, Cuma ve Cumartesi günleri alana erken giriş hakkı, özel park alanı, fuar süresince dinlenip Blizzard çalışanları ile sohbet edebilecekleri özel bir alan ve çok daha fazlasına sahip olacaklar.

İkinci bilet seçeneği olan BlizzCon Pass, standart bilet olup alana giriş hakkı yanında Fuar Öncesi Şenliklerine katılım hakkı sağlıyor. Üçüncü ve son seçenek olan BlizzCon Benefit Dinner (BlizzCon Bağış Yemeği) ise BlizzCon Portal Pass’in tüm ayrıcalıkları yanında etkinlikten bir gece önce düzenlenecek özel hayır yemeğine katılım imkanı veriyor.