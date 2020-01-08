Blizzard Entertainment'ten dev anlaşma

Dünyanın önde gelen uluslararası eğlence şirketleri grubu MTG bünyesinde yer alan ESL ve DreamHack, bugün yaptıkları bir açıklamayla Blizzard Entertainment’la 3 yıllık bir işbirliği için el sıkıştıklarını duyurdu.

Dünyanın en büyük espor şirketi ve bir numaralı oyuncu festivali organizatörü, birlikte hem StarCraft II hem de Warcraft III: Reforged için yepyeni ESL Pro Tour formatları ortaya koyacak. Blizzard’ın düzenlenecek espor organizasyonları için sadece ilk sezonda 200,000 ABD doları, toplamdaysa 1,8 milyon ABD dolarının üzerinde ödül havuzu sağlayacağı belirtildi.

Yeni ESL Pro Tour StarCraft II turnuvası, bayrağı StarCraft II World Championship Series’den devralarak en az dört farklı kıtada gerçekleşecek organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Dünya finalleriyse bundan böyle BlizzCon®‘da değil Intel® Extreme Masters Katowice’da gerçekleşecek.

ESL ve DreamHack, Starcraft II’nin yanı sıra Warcraft III: Reforged için de yeni ve rekabetçi bir platform oluşturarak ESL Pro Tour Warcraft III: Reforged’u organize edeceklerini belirtti.

Eylül 2019’da gümbür gümbür başlayan ESL Pro Tour for CS:GO’nun ardından ESL ve DreamHack, oyuncular, hayranlar ve partnerler için oluşturulan küresel ağa ikinci ve üçüncü oyunlarını eklemekten gurur duyduklarını belirtiyor. Müsabakaların yeni oyunculara sağlam bir rota çizmesi, gerçek zamanlı strateji sevenlere takip edecekleri heyecanlı bir öykü sunması, yeni espor hayranları için şeffaf bir yapı oluşturması ve markalarla medya partnerlerine yüksek görünürlük fırsatları yaratması hedefleniyor.

Blizzard Entertainment’ın gerçek zamanlı stratejiye (RTS) gönül vermiş oyuncu toplulukları 20 yıldan uzun süredir son derece güçlü ve aktif durumda. Bu süre boyunca topluluklardan azılı rakipler ve büyük yıldızlar çıktı. Ayrıca StarCraft ve Warcraft, dünyada esporun önde gelen iki oyunu olmayı başardı.

“Gerçek Zamanlı Strateji oyunlarını sevenlerin kendilerini evlerinde hissedecekleri yeni bir alan inşa ettiğimiz ve dünyanın en prestijli iki espor oyunundan sorumlu olacağımız için son derece gururluyuz,” şeklinde konuşan ESL’in CPO’su Sebastian Weishaar, sözlerini “ESL ve DreamHack’in Blizzard’ın espor oyunlarında köklü bir geçmişi var. Yıllardır bu oyunlar için ekosistemler oluşturuyoruz. Hem StarCraft II hem de Warcraft III’ü ESL Pro Tour’a dahil ederek, bu oyunları tutkuyla takip eden oyuncu topluluklarına destek olmayı ve esporda tarih yazmaya devam eden bu iki oyuna gelecek vadeden bir platform sunmayı hedefliyoruz,” şeklinde sürdürdü.

DreamHack eş CEO’su, Marcus Lindmark’sa düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Blizzard, rekabetçi StarCraft II ve Warcraft III arenasında DreamHack ve ESL’le işbirliğine gittiği için onur duyuyoruz. Bu gelişme hem erişim ve bilginin eşsiz kombinasyonuna hem de başarı dolu bir geçmişe sahip lider turnuva organizatörleri olarak pazardaki ortak yerimizi sağlamlaştırıyor. Bu ayrıca günümüzdeki espor ekosisteminin gelişimine büyük katkı sağlamış efsanevi Starcraft II ve Warcraft III oyuncu topluluklarının taleplerini karşılamak adına da muazzam bir fırsat.”

Düşüncelerini “StarCraft II ve Warcraft III’ün espor tarihindeki en tutkulu, köklü ve sadık oyuncu topluluğuna sahip iki oyun olması bizim için çok gurur verici,” sözleriyle dile getiren Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine, “Gerek ESL gerek DreamHack esporda uzun süredir güvendiğimiz partnerlerimiz. Oyuncularımıza, yetenekli takipçilerimize ve içerik üreticilerimize uzun vadeli işbirliğinden doğan istikrarı sunarken, bir yandan da oyuncu topluluklarımızın uzun yıllar boyunca gelişmeyi sürdürmesini istiyoruz,” şeklinde devam etti.

Activision Blizzard Esports Başkanı ve CEO’su Pete Vlastelica’ysa konuyla ilgili düşüncelerini, “Bu işbirliği hem Starcraft II espor arenası için atılmış büyük bir adım hem de tamamen Warcraft III: Reforged odaklı yepyeni ve heyecanlı bir espor sistemi ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki sevenlerimize ve oyuncularımıza rekabetçi eğlencenin en iyisini sunmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çabanın bir uzantısı olarak ESL ve DreamHack’le başlattığımız işbirliğinden dolayı çok heyecanlıyız,” şeklinde dile getirdi.

ESL Pro Tour StarCraft II’nin sıralama ve eleme formatının Blizzard’ın halihazırdaki WCS sistemine dayanacağı belirtiliyor. Starcraft II esporunun ilk sezonu toplamda 7 turnuvadan oluşacak ve yeni oyuncuların zirveye tırmanmasına olanak sağlamak için Katowice 2020 ve Katowice 2021’yi de kapsayacak. İki IEM karşılaşması ve dört DreamHack turnuvası sonrasındaysa en iyiler Intel Extreme Masters Katowice 2021’de gerçekleşecek Masters Championship’te kozlarını paylaşacak.

Warcraft III: Reforged esporu ise 1 ESL karşılaşması ve 3 DreamHack turnuvasından oluşacak ve 2020’de bir Şampiyonluk turnuvasına sahne olacak. Her iki ESL Pro Tour’a ilaveten amatör ve topluluğun temelini oluşturan geniş oyuncu tabanı için de haftalık ESL Open Cup karşılaşmaları düzenlenecek.