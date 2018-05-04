Blatt'e Fizdale engeli!
Amerikan Basketbol Ligi takımlarından New York Knicks'in yeni koç bilmecesi sonunda çözüldü. David Blatt'in de isteğini daha önceden belirttiği boşluğu David Fizdale dolduracak.
New York Knicks haftalar süren görüşmelerden ve düşünme aşamasının ardından David Fizdale ile anlaştı. ESPN'den Adrian Wojnarowski, şu tweetlerle anlaşmayı doğruladı:
4 yıllık anlaşma sağlanan Fizdale’in yanı sıra, boşta olan görev için dönüş isteğini açıkça dile getiren David Blatt de son üç adaydan biri olarak görülüyordu. (Eurohoops)
Amerikan Basketbol Ligi heyecanı CANLI YAYINLARLA Nesine.com'da, kaçırmayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle