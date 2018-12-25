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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: Depo Photos
25.12.2018 - 10:13, Son Güncelleme:

Blatt: "LeBron'la aramızda büyük bir nehir vardı"

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Blatt: "LeBron'la aramızda büyük bir nehir vardı"

Koç David Blatt, Cleveland’dan ayrılmasından bu yana ilk kez LeBron James’le ilişkisi hakkında konuştu.

Yunanistan’ın EuroLeague devi Olympiakos’un koçu David Blatt, ülkenin televizyon kanallarından Cosmote TV‘de Pick and Roll programına röportaj verdi.

Tecrübeli koç ilk kez LeBron James’le aralarındaki görüş ayrılığı hakkında konuştu:

“Cleveland’da bana adaletsiz davranılmadı, sonuçta bana işi onlar verdi. Geriye bakınca zamanlamanın doğru olmadığını, uzun vadede yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yüzden de şu an NBA’de değilim. Ama şu an özlediğim bir şey değil. NBA Finali’nde koçluk yapmış, Doğu Konferansı şampiyonluğu almış bir koçum neticede.”

LeBron’un kendisini kabullenemediği sorusuna da Blatt şu yanıtı verdi:

“Beni kabullenmediğini hiç hissetmedim. Ama basketbola farklı bakıyoruz. O hayatı boyunca bir NBA oyuncusu, tarihin gördüğü en büyük oyunculardan biri. Ben ise ilk kez NBA’de koçluk yapan, kariyerinin tamamını Avrupa’da geçirmiş bir koçtum."

Blatt, LeBron’la arasındaki nehrin ismini Yunan mitolojisinde canlılarla ölüleri ayıran nehirden seçerek ince bir mesaj da verdi; "Aramızda büyük bir nehir vardı. Ne yazık ki burada büyük nehir deyince aklıma Hades’e giden Styx geliyor.” dedi.

Karriyerinde yeniden oynamak istediği maç olarak da bir NBA maçını seçti; “NBA Finali’nin dördüncü maçı. Warriors‘a karşı 2-1 öndeydik. Kevin Love ve Kyrie Irving sakattı. O maçı bir daha oynamak isterdim.” diye belirtti.

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