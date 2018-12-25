Blatt: "LeBron'la aramızda büyük bir nehir vardı"

Yunanistan’ın EuroLeague devi Olympiakos’un koçu David Blatt, ülkenin televizyon kanallarından Cosmote TV‘de Pick and Roll programına röportaj verdi.

Tecrübeli koç ilk kez LeBron James’le aralarındaki görüş ayrılığı hakkında konuştu:

“Cleveland’da bana adaletsiz davranılmadı, sonuçta bana işi onlar verdi. Geriye bakınca zamanlamanın doğru olmadığını, uzun vadede yanlış olduğunu düşünüyorum. Zaten bu yüzden de şu an NBA’de değilim. Ama şu an özlediğim bir şey değil. NBA Finali’nde koçluk yapmış, Doğu Konferansı şampiyonluğu almış bir koçum neticede.”

LeBron’un kendisini kabullenemediği sorusuna da Blatt şu yanıtı verdi:

“Beni kabullenmediğini hiç hissetmedim. Ama basketbola farklı bakıyoruz. O hayatı boyunca bir NBA oyuncusu, tarihin gördüğü en büyük oyunculardan biri. Ben ise ilk kez NBA’de koçluk yapan, kariyerinin tamamını Avrupa’da geçirmiş bir koçtum."

Blatt, LeBron’la arasındaki nehrin ismini Yunan mitolojisinde canlılarla ölüleri ayıran nehirden seçerek ince bir mesaj da verdi; "Aramızda büyük bir nehir vardı. Ne yazık ki burada büyük nehir deyince aklıma Hades’e giden Styx geliyor.” dedi.

Karriyerinde yeniden oynamak istediği maç olarak da bir NBA maçını seçti; “NBA Finali’nin dördüncü maçı. Warriors‘a karşı 2-1 öndeydik. Kevin Love ve Kyrie Irving sakattı. O maçı bir daha oynamak isterdim.” diye belirtti.

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